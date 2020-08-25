ООС: в Донбассе на взрывчатке подорвались двое военных
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Двое военнослужащих Объединенных сил на Донбассе подорвались на неизвестном взрывном устройстве и получили ранения. Об этом сообщили в пресс-центре штаба ООС, передает УНН.
"Сегодня, 25 августа, во время передвижения между взводными опорными пунктами двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве. Воинов было оперативно доставлено в медицинское учреждение, им оказана квалифицированная помощь врачей. Состояние их здоровья удовлетворительное", - говорится в сообщении.
На месте происшествия для выяснения его причин и обстоятельств работает руководящий состав бригады и рабочая группа военной службы правопорядка ВС Украины.
Ранее сообщалось, что в зоне операции Объединенных сил погиб военный, предварительно, в результате неосторожного обращения с оружием.