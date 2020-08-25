У зоні ООС загинув український військовий

"Командування частини повідомляє про трагічну смерть старшого лейтенанта Володимира Рудика. За результатами попередньої службової перевірки, воїн помер внаслідок необережного поводження зі зброєю", - сказано у повідомленні.

Додамо, що на офіційному сайті Золотниківської громади Тернопільської області зазначається, що військовий загинув "під час військової служби у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Луганській області".

"Для вшанування пам’яті трагічно загиблого, Рудика Володимира Володимировича, 20 березня 1989 року народження, під час військової служби у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Луганській області, керуючись статтею 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", оголосити День жалоби у Золотниківській сільській раді (об’єднаній територіальній громаді) 22-24 серпня 2020 року; на знак скорботи за загиблим приспустити Державний Прапор України з чорною стрічкою на будівлях і спорудах органу місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій громади; обмежити проведення масових заходів на території Золотниківської ОТГ", - йдеться у розпорядженні сільського голови, оприлюдненого на сайті громади.



Нагадаємо, минулого тижня у РНБО зазначали, що режим припинення вогню на Донбасі у цілому виконується четвертий тиждень поспіль.