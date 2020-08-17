"Режим тиші" на Донбасі в цілому дотримується четвертий тиждень поспіль - РНБО

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. Режим припинення вогню на Донбасі у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру. Про це йдеться у заяві, поширеній пресслужбою РНБО, передає УНН.

“Режим припинення вогню на Донбасі з опівночі 27 липня 2020 року у цілому виконується четвертий тиждень поспіль, а поодинокі випадки його порушення не мають системного характеру”, — йдеться в повідомленні.

Головний ситуаційний центр при Раді національної безпеки і оборони України повідомляє, що зокрема протягом минулої доби, 16 серпня, цього року не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню на Донбасі.

“Станом на сьому годину ранку понеділка, 17 серпня, також не зафіксовано жодного обстрілу з боку збройних угруповань противника. Відповідно, військовослужбовці Збройних Сил України не відкривали вогонь у відповідь”, — зазначається в повідомленні.

Також вказано, що збір, накопичення і обробку інформації щодо ситуації в зоні ООС забезпечує програмно-апаратний комплекс “СОТА”, що дозволяє здійснювати комплексний аналіз для підготовки та ухвалення рішень у сфері національної безпеки і оборони.

“СММ ОБСЄ також не зафіксувала жодного порушення режиму припинення вогню в Донецькій і Луганській областях: протягом 16 серпня працювало 10 патрулів СММ ОБСЄ, виконано 5 спостережних польотів БпЛА”, — йдеться в повідомленні.

Окрім того триває технічне обстеження місцевості та моніторинг режиму “тиша”.

“Секретар РНБО України Олексій Данілов наголосив, що українська сторона доклала значних зусиль до успішного проведення Тристоронньої контактної групи 22 липня цього року, і неухильно виконує домовленості щодо дотримання режиму повного та всеосяжного припинення вогню”, — зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за даними СММ ОБСЄ, у період з 27 липня по вечір 31 липня Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала 225 порушень режиму припинення вогню на Донбасі.

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