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В зоне ООС погиб украинский военный

Киев • УНН

 • 19248 просмотра

КИЕВ. 25 августа. УНН. В зоне операции Объединенных сил погиб старший лейтенант Владимир Рудик, предварительно, в результате неосторожного обращения с оружием. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого.

В зоне ООС погиб украинский военный

"Командование части сообщает о трагической смерти старшего лейтенанта Владимира Рудика. По результатам предварительной служебной проверки, воин умер в результате неосторожного обращения с оружием", - говорится в сообщении.

Добавим, что на официальном сайте Золотниковской общины Тернопольской области отмечается, что военный погиб "во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области".

"Для почитания памяти трагически погибшего, Рудика Владимира Владимировича, 20 марта 1989 года рождения, во время военной службы в осуществлении мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Луганской области, руководствуясь статьей 59 Закона Украины" о местном самоуправлении в Украине ", объявить День траура в Золотниковском сельском совете (объединенной территориальной общине) 22-24 августа 2020 года; в знак скорби по погибшим приспустить Государственный Флаг Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органа местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций общества; ограничить проведение массовых мероприятий на территории Золотниковской ОТГ", - говорится в распоряжении сельского главы, обнародованного на сайте общины.

Напомним, на прошлой неделе в СНБО отмечали, что режим прекращения огня на Донбассе в целом выполняется четвертую неделю подряд.

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