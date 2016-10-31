Бойовики за добу 54 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 54 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 31 обстріл.
“Порушуючи „режим тиші“ противник відкривав вогонь в районі Мар’їнки та Новомихайлівки зі стрілецької зброї, кулеметів, гранатометів, в Павлополі — з мінометів калібру 82мм, а в Талаківці та Широкіному ворог зазстосував протитанкові ракетні комплекси, гранатомети, кулемети та міномети калібру 120мм. По захисниках Старогнатівки бойовики відкрили вогонь з озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї, а по укріпленнях в Красногорівці та Гнутовому — з мінометів обох калібрів, кулеметів і гранатометів. За вказаний період українські підрозділи у Водяному зазнали обстрілів зі зброї різних калібрів. Зокрема, зі стольної артилерії 152мм,” — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку зафіксовано 5 порушень “режиму тиші”.
“Противник вдавався до збройних провокацій в районі Лопаскіне з використанням гранатометів, в Кримському — мінометів 82 калібру, гранатометів та стрілецької зброї. В бік Троїцького російсько-окупаційні війська вели вогонь з мінометів 120 калібру, а поблизу Калиново-Попасного — з артилерії калібру 122мм,” — додали у штабі АТО.
На Донецькому напрямку відбулось 18 збройних провокацій проти Збройних Сил України.
Зазначається, що в Зайцевому ворог піддав обстрілам позиції сил АТО з гранатометів та стрілецької зброї, в районах Луганського та Новгородського — з озброєння БМП та кулеметів великого калібру. По захисниках Верхньоторецького і Троїцького обстріли тривали з мінометів калібру 82мм, а в Авдіївці та шахті Бутівка — з мінометів обох калібрів.