Боевики за сутки 54 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб

На Мариупольском направлении зафиксировано 31 обстрел.

"Нарушая "режим тишины" противник открывал огонь в районе Марьинки и Новомихайловка из стрелкового оружия, пулеметов, гранатометов, в Павлополь - из минометов калибра 82мм, а в Талаковке и Широкино враг применял противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, пулеметы и минометы калибра 120 мм. По защитниках Старогнатовка боевики открыли огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия, а по укреплениям в Красногоровке и Гнутово - из минометов обоих калибров, пулеметов и гранатометов. За указанный период украинские подразделения в Водяном подверглись обстрелам из оружия разных калибров. В частности, из стольного артиллерии 152мм", - говорится в сообщении.

На Луганском направлении зафиксировано 5 нарушений "режима тишины".

"Противник предпринимал вооруженных провокаций в районе Лопаскино с использованием гранатометов, в Крымском - минометов 82 калибра, гранатометов и стрелкового оружия. В сторону Троицкого российско-оккупационные войска вели огонь из минометов 120 калибра, а вблизи Калиново-Попасная - из артиллерии калибра 122мм", - добавили в штабе АТО.

На Донецком направлении состоялось 18 вооруженных провокаций против Вооруженных Сил Украины.

Отмечается, что в Зайцево враг подверг обстрелам позиции сил АТО из гранатометов и стрелкового оружия, в районах Луганского и Новгородского - из вооружения БМП и пулеметов крупного калибра. По защитниках Верхнеторецком и Троицкого обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм, а в Авдеевке и шахте Бутовка - из минометов обоих калибров.