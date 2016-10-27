Бойовики за день 26 разів обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Незаконні збройні формування здійснили протягом сьогоднішнього дня 26 обстрілів позицій Збройних сил України в зоні АТО, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
“З опівночі і до 18 години в районі проведення антитерористичної операції з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 26 випадків відкриття вогню по позиціях Збройних Сил України”, — йдеться в повідомленні.
Найбільше обстрілів зафіксовано на маріупольському напрямку. Там бойовики 16 разів обстріляли позиції ЗСУ.
“У районах Талаківки, Широкиного, Красногорівки та Гнутового противник вів вогонь з протитанкових ракетних комплексів, кулеметів, гранатометів, стрілецької зброї. Обстріли сил АТО поблизу Мар’їнки, Павлопіля, Тарамчука та Опитного тривали з мінометів калібрів 82мм та 120мм. Поблизу Водяного, окрім мінометів, підрозділи українських захисників опинились під вогнем ствольної артилерії 152 калібру”, — повідомили у штабі.
Натомість на донецькому напрямку окупанти 9 разів порушували режим тиші.
“У бік Збройних сил України біля шахти Бутівка окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82мм, гранатометів та стрілецької зброї, а в районі Авдіївки використали одночасно міномети обох калібрів”, — додають у штабі.
На луганському напрямку, зазначили у прес-центрі, зафіксовано 1 збройну провокацію на околиці Станиці Луганської.
Повідомляється, що там бойовики в черговий раз застосовували стрілецьку зброю.