Боевики за день 26 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. Незаконные вооруженные формирования осуществили в течение сегодняшнего дня 26 обстрелов позиций Вооруженных сил Украины в зоне АТО, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
"С полуночи и до 18 часов в районе проведения антитеррористической операции со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 26 случаев открытия огня по позициям Вооруженных Сил Украины", - говорится в сообщении.
Больше всего обстрелов зафиксировано на мариупольском направлении. Там боевики 16 раз обстреляли позиции ВСУ.
"В районах Талаковки, Широкино, Красногоровки и Гнутово противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов, пулеметов, гранатометов, стрелкового оружия. Обстрелы сил АТО вблизи Марьинки, Павлополя, Тарамчука и Опытного продолжались из минометов калибров 82 мм и 120 мм. Вблизи Водяного, кроме минометов, подразделения украинских защитников оказались под огнем ствольной артиллерии 152 калибра", - сообщили в штабе.
На донецком направлении оккупанты 9 раз нарушали режим тишины.
"В сторону Вооруженных сил Украины возле шахты Бутовка оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, а в районе Авдеевки использовали одновременно минометы обоих калибров", - добавляют в штабе.
На луганском направлении, отметили в пресс-центре, зафиксирована 1 вооруженная провокация на окраине Станицы Луганской.
Сообщается, что там боевики в очередной раз применяли стрелковое оружие.