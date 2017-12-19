Бойовики з "Градів" обстріляли позиції сил АТО біля Зайцевого - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші, застосовуються реактивні системи залпового вогню та міномети, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.
За даними штабу, російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь як по позиціях Збройних Сил України так і по прифронтових населених пунктах.
"На луганському напрямку російсько-терористичні війська в обідню пору з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” обстріляли наші оборонні укріплення довкола Зайцевого", - підкреслили у прес-центрі.
Як наголосили у прес-центрі, загалом окупанти випустили тут 20 реактивних снарядів. Окрім того, позиції українських захисників у цьому районі ворог обстрілював із мінометів різних видів та озброєння БМП.
"Також, з важких 120-х мінометів та усього спектру піхотного озброєння, загарбники вели вогонь поблизу Троїцького, Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Зі стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я неподалік Луганського", - додали у штабі.
Крім того, на донецькому напрямку окупанти, наражаючи на небезпеку цивільне населення, випустили 7 мін 120-го калібру по населеному пункту Водяне. Наслідки обстрілу з’ясовуються. З мінометів різних видів ворог вів вогонь поблизу Павлополя, Лебединського, Пісків і Кам’янки. Крім того, з гранатометів противник турбував оборонців Авдіївки і Новотроїцького.
"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 21 обстріл позицій сил АТО. У відповідь українські військовослужбовці 14 разів придушували вогневу активність окупантів", - наголосили у штабі.
Нагадаємо, на Донбасі зростає кількість військових злочинів, скоєних бойовиками.