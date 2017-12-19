Бойовики з "Градів" обстріляли позиції сил АТО біля Зайцевого - штаб

ukru
Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 167341 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
26 березня, 13:52 • 168985 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
26 березня, 10:32 • 299282 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

26 березня, 09:27 • 210405 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 311837 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 208663 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 235718 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 253720 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 246316 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 136183 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+3°
1 м/с
77 %
751 мм
Ясно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98695 перегляди
В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

В росії прокоментували можливість управління ЗАЕС спільно із США

26 березня, 15:52 • 53462 перегляди
Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

Миротворча місія Франції та Британії в Україну: все менше впевненості

26 березня, 16:19 • 45396 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131639 перегляди
Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

Україні потрібні європейські війська "з готовністю воювати", а не миротворці - Жовква

26 березня, 16:40 • 40116 перегляди
Публікації
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 131639 перегляди
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

26 березня, 14:20 • 167331 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

26 березня, 10:32 • 299273 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 311833 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 277223 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 98695 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 86268 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 123153 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 140442 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 145820 перегляди
Актуальне
Бойовики з "Градів" обстріляли позиції сил АТО біля Зайцевого - штаб

Бойовики з "Градів" обстріляли позиції сил АТО біля Зайцевого - штаб

Київ • УНН

 • 9571 перегляди

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші, застосовуються реактивні системи залпового вогню та міномети, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу АТО.

За даними штабу, російсько-окупаційні війська продовжують грубо порушувати режим тиші та вести прицільний вогонь як по позиціях Збройних Сил України так і по прифронтових населених пунктах.

"На луганському напрямку російсько-терористичні війська в обідню пору з реактивних систем залпового вогню БМ-21 “Град” обстріляли наші оборонні укріплення довкола Зайцевого", - підкреслили у прес-центрі.

Як наголосили у прес-центрі, загалом окупанти випустили тут 20 реактивних снарядів. Окрім того, позиції українських захисників у цьому районі ворог обстрілював із мінометів різних видів та озброєння БМП.

"Також, з важких 120-х мінометів та усього спектру піхотного озброєння, загарбники вели вогонь поблизу Троїцького, Новотошківського, Новоолександрівки і Новолуганського. Зі стрілецької зброї бойовики порушували перемир’я неподалік Луганського", - додали у штабі.

Крім того, на донецькому напрямку окупанти, наражаючи на небезпеку цивільне населення, випустили 7 мін 120-го калібру по населеному пункту Водяне. Наслідки обстрілу з’ясовуються. З мінометів різних видів ворог вів вогонь поблизу Павлополя, Лебединського, Пісків і Кам’янки. Крім того, з гранатометів противник турбував оборонців Авдіївки і Новотроїцького.

"Загалом, від опівночі, російсько-терористичні війська здійснили 21 обстріл позицій сил АТО. У відповідь українські військовослужбовці 14 разів придушували вогневу активність окупантів", - наголосили у штабі.

Нагадаємо, на Донбасі зростає кількість військових злочинів, скоєних бойовиками.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$73.33
Bitcoin
$87,045.00
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$40.87
Золото
$3,055.40
Ethereum
$2,008.06