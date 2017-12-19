Боевики из "Градов" обстреляли позиции сил АТО у Зайцево - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать режим тишины, применяются реактивные системы залпового огня и минометы, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба АТО.
По данным штаба, российско-оккупационные войска продолжают грубо нарушать режим тишины и вести прицельный огонь как по позициям Вооруженных Сил Украины так и по прифронтовых населенных пунктах.
"На луганском направлении российско-террористические войска в полдень из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" обстреляли наши оборонительные укрепления вокруг Зайцево", - подчеркнули в пресс-центре.
Как отметили в пресс-центре, в общем оккупанты выпустили здесь 20 реактивных снарядов. Кроме того, позиции украинских защитников в этом районе враг обстреливал из минометов различных видов и вооружения БМП.
"Также, тяжелых 120-х минометов и всего спектра пехотного вооружения, захватчики вели огонь вблизи Троицкого, Новотошковское, Новоалександровки и Новолуганское. Из стрелкового оружия боевики нарушали перемирие неподалеку Луганского", - добавили в штабе.
Кроме того, на донецком направлении оккупанты, подвергая опасности гражданское население, выпустили 7 мин 120-го калибра по населенному пункту Водяное. Последствия обстрела выясняются. С минометов различных видов враг вел огонь вблизи Павлополь, Лебединского, Песков и Каменки. Кроме того, из гранатометов противник беспокоил защитников Авдеевки и Новотроицкого.
"В общем, от полуночи, российско-террористические войска осуществили 21 обстрел позиций сил АТО. В ответ украинские военнослужащие 14 раз подавляли огневую активность оккупантов", - отметили в штабе.
Напомним, на Донбассе растет количество военных преступлений, совершенных боевиками.