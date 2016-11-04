Бойовики відправили з Донецька до Олександрівки комплекс радіоелектронної боротьби "Ртуть БМ"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Бойовики відправили з Донецька до Олександрівки російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби "Ртуть БМ". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"За інформацією української розвідки, з Донецька у напрямку Олександрівки переміщено багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби "Ртуть БМ" російського виробництва", - сказав він.
Як повідомляв УНН, українська розвідка зафіксувала продовження використання української території для випробування новітніх розвідувально-вогневих комплексів із залученням кадрових військовослужбовців ЗС РФ.