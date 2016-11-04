Боевики отправили из Донецка в Александровку комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Боевики отправили из Донецка в Александровку российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"По информации украинской разведки, из Донецка в направлении Александровки переместили многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ" российского производства", - сказал он.
Как сообщал УНН, украинская разведка зафиксировала продолжение использования украинской территории для испытания новейших разведывательно-огневых комплексов с привлечением кадровых военнослужащих ВС РФ.