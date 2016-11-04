Боевики отправили из Донецка в Александровку комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ"

"По информации украинской разведки, из Донецка в направлении Александровки переместили многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ" российского производства", - сказал он.

Как сообщал УНН, украинская разведка зафиксировала продолжение использования украинской территории для испытания новейших разведывательно-огневых комплексов с привлечением кадровых военнослужащих ВС РФ.