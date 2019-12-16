Бойовики в ДР Конго вбили понад 20 осіб на сході країни
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Бойовики терористичного угрупування "Альянс демократичних сил" (АДС) вбили щонайменше 22 людини в ніч на неділю в агломерації Бені (провінція Північне Ківу) в Демократичній Республіці Конго (ДРК). Про це повідомило агентство France Presse з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
У п’ятницю президент ДРК Фелікс Чісекеді оголосив про відправку в район міста Бені 21 тис. бійців спецназу для боротьби з АДС.
З кінця жовтня конголезькі збройні сили проводять на сході країни найбільшу за останні роки операцію з виявлення і знищення бойовиків. Основні дії армійські частини ведуть проти загонів АДС в провінції Північне Ківу, яка межує з Угандою і Руандою.
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Операція стала результатом домовленості про зміцнення регіональної безпеки, досягнутої п’ятьма країнами — ДРК, Угандою, Руандою, Бурунді і Танзанією. Вона передбачає проведення спільних військових операцій в прикордонних зонах.
Нагадаємо, на початку грудня українські миротворці в одинадцятий раз вирушили до Конго.