Українські миротворці в одинадцятий раз вирушили до Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Для українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго розпочалася вже одинадцята ротація особового складу у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АрміяInform.
Так, учора, 3 грудня, у місті Новий Калинів, що на Львівщині, відбулися урочистості в межах планової заміни особового складу українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації у ДРК.
Після урочистого шикування більше сотні військовослужбовці першої групи українських миротворців вирушили до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.
Вказано, що усім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення.
Нагадаємо, український національний контингент місії ООН зі стабілізації в ДР Конго взяв участь у операції з евакуації персоналу однієї з баз місії ООН.