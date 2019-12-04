Українські миротворці в одинадцятий раз вирушили до Конго

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Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Для українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації у Демократичній Республіці Конго розпочалася вже одинадцята ротація особового складу у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на АрміяInform.

Так, учора, 3 грудня, у місті Новий Калинів, що на Львівщині, відбулися урочистості в межах планової заміни особового складу українського національного контингенту місії ООН зі стабілізації у ДРК.

Після урочистого шикування більше сотні військовослужбовці першої групи українських миротворців вирушили до Міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького.

Вказано, що усім 250 військовослужбовцям, які проходитимуть службу в непростих кліматичних та санітарно-епідеміологічних умовах, зроблені необхідні щеплення.

Нагадаємо, український національний контингент місії ООН зі стабілізації в ДР Конго взяв участь у операції з евакуації персоналу однієї з баз місії ООН

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