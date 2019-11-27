Українські миротворці провели успішну операцію із евакуації персоналу ООН у ДР Конго

ukru
21 березня, 18:19 • 83796 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 138997 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 131678 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 195623 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 152199 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 177856 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

21 березня, 06:24 • 166484 перегляди

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

20 березня, 16:58 • 130394 перегляди

У центрі Рівного стався вибух: постраждало двоє людей

20 березня, 14:22 • 173408 перегляди

ЄС на рівні 26 лідерів ухвалив заяву щодо України на тлі опозиції Угорщини: що у висновках

20 березня, 12:11 • 269134 перегляди

Зниження цін на ліки чи ілюзія економії: що приховують нові правила?

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
 м/с
59 %
755 мм
Ясно, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131104 перегляди
Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

Не допомагайте ворогу полювати на пілотів: Повітряні сили звернулись до українців

21 березня, 18:15 • 26160 перегляди
Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

Росія запустила багато шахедів: у низці областей оголошено повітряну тривогу

21 березня, 18:32 • 99608 перегляди
Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

Замість 100 тисяч fpv-дронів: "бездіяльність Нафтогазу" може призвести до втрат мільярдів гривень - НАБУ

21 березня, 19:01 • 28371 перегляди
Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

Масована атака дронів: на Запоріжжі лунають вибухи, працює ППО

21 березня, 19:18 • 21865 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 131112 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 195627 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 177858 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 166486 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 135682 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 18:19 • 83789 перегляди
Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

Птахи повернулися із зимівлі: у Київському зоопарку знову можна спостерігати за червонокнижними пеліканами

21 березня, 15:12 • 100009 перегляди
Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

Римейк "Білосніжки" став ареною для нових культурних війн: Disney знову в центрі суперечок

21 березня, 14:59 • 66921 перегляди
Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

Принц Вільям зустрівся з українськими школярами-біженцями в Естонії

21 березня, 11:30 • 123983 перегляди
У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

У Гонконзі дитинчата панди вперше зустрілись з відвідувачами разом з мамою - зворушливе відео

21 березня, 09:51 • 114850 перегляди
Актуальне
Українські миротворці провели успішну операцію із евакуації персоналу ООН у ДР Конго

Українські миротворці провели успішну операцію із евакуації персоналу ООН у ДР Конго

Київ • УНН

 • 20071 перегляди

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український національний контингент Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго взяв участь у операції з евакуації персоналу однієї з баз Місії ООН. Під час виконання завдань жоден український миротворець не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.

"25 листопада вертольоти Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго були задіяні до операції з евакуації персоналу однієї з баз ООН поблизу населеного пункту Бені (провінція Північне Ківу)", - йдеться у повідомленні.

Завданням українських "двадцяти четвірок" було визначено прикриття з повітря південноафриканських транспортних вертольотів: база зазнала нападу з боку місцевого населення, яку в такий спосіб висловлювало невдоволення діями Місії щодо їх захисту.

"Формальною причиною невдоволення стала чергова атака бойовиків терористичного угруповання "Союзних демократичних сил" (ADF) на один із міських районів Бені, внаслідок якої загинуло вісім цивільних осіб з числа місцевого населення та ще дев’ятеро були захоплені у полон", - повідомили у Міністерстві.

Напередодні протестувальники заблокували автомобільні шляхи, зруйнували частину укріплень базового табору Збройних сил Малаві у населеному пункті Буакене, неподалік міста Бені. 25 листопада в Буакене натовп проник на територію бази, пограбував та спалив будівлі й транспортні засоби Місії.

"Через загострення обстановки у місцях базування українського національного контингенту, у містах Бені, Гома та Калеміє, 18-ий окремий вертолітний загін був переведений на посилений режим несення служби. В подальшому, за наказом командування Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, українські вертолітники перекинули на аеродром міста Бені спецпризначенців національного контингенту Гватемали для покращення безпекової ситуації у регіоні. Жоден з українських миротворців під час виконання визначених завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго не постраждав", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше чотири людини загинули в Демократичній Республіці Конго (ДРК) під час протестів проти дій ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,184.10
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,982.67