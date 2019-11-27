Українські миротворці провели успішну операцію із евакуації персоналу ООН у ДР Конго

КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український національний контингент Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго взяв участь у операції з евакуації персоналу однієї з баз Місії ООН. Під час виконання завдань жоден український миротворець не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.