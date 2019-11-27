Українські миротворці провели успішну операцію із евакуації персоналу ООН у ДР Конго
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Український національний контингент Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго взяв участь у операції з евакуації персоналу однієї з баз Місії ООН. Під час виконання завдань жоден український миротворець не постраждав. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міноборони.
"25 листопада вертольоти Мі-24 зі складу 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго були задіяні до операції з евакуації персоналу однієї з баз ООН поблизу населеного пункту Бені (провінція Північне Ківу)", - йдеться у повідомленні.
Завданням українських "двадцяти четвірок" було визначено прикриття з повітря південноафриканських транспортних вертольотів: база зазнала нападу з боку місцевого населення, яку в такий спосіб висловлювало невдоволення діями Місії щодо їх захисту.
"Формальною причиною невдоволення стала чергова атака бойовиків терористичного угруповання "Союзних демократичних сил" (ADF) на один із міських районів Бені, внаслідок якої загинуло вісім цивільних осіб з числа місцевого населення та ще дев’ятеро були захоплені у полон", - повідомили у Міністерстві.
Напередодні протестувальники заблокували автомобільні шляхи, зруйнували частину укріплень базового табору Збройних сил Малаві у населеному пункті Буакене, неподалік міста Бені. 25 листопада в Буакене натовп проник на територію бази, пограбував та спалив будівлі й транспортні засоби Місії.
"Через загострення обстановки у місцях базування українського національного контингенту, у містах Бені, Гома та Калеміє, 18-ий окремий вертолітний загін був переведений на посилений режим несення служби. В подальшому, за наказом командування Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго, українські вертолітники перекинули на аеродром міста Бені спецпризначенців національного контингенту Гватемали для покращення безпекової ситуації у регіоні. Жоден з українських миротворців під час виконання визначених завдань Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго не постраждав", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося раніше в УНН, щонайменше чотири людини загинули в Демократичній Республіці Конго (ДРК) під час протестів проти дій ООН.