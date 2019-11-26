У ДР Конго чотири людини загинули в ході протестів проти дій ООН

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в Демократичній Республіці Конго (ДРК) під час протестів проти дій ООН. Про це повідомило в понеділок Agence France-Presse (AFP) з посиланням на місцевих військових, передає УНН.