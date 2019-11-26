У ДР Конго чотири людини загинули в ході протестів проти дій ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Щонайменше чотири людини загинули в Демократичній Республіці Конго (ДРК) під час протестів проти дій ООН. Про це повідомило в понеділок Agence France-Presse (AFP) з посиланням на місцевих військових, передає УНН.
За даними агентства, під час заворушень також були поранені десять мирних жителів і три солдата ДРК. Інформації про стан їх здоров’я поки не надходило. Співробітники сил безпеки проводять пошук винних в загибелі протестувальників.
Миротворча місія ООН в Демократичній Республіці Конго (МООНДРК) закликала всіх учасників демонстрацій до спокою і стриманості. Про це йдеться в заяві, опублікованій в понеділок в Twitter МООНДРК.
“У той час як жорстокі маніфестації в місті Бені тривають, МООНДРК закликає до спокою і відповідальності”, — відзначили в місії.
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Там також повідомили, що “офіс місії в Бені був пошкоджений в результаті нападу, і його співробітники переведені в інше місце”.
В ООН висловили стурбованість через поширювання дезінформації в соцмережах із закликами до насильства. “МООНДРК закликає політичних, релігійних та медійних діячів підтримувати повернення до мирного життя, а також до боротьби з поширенням вірусу Ебола”, — наголошується в заяві.
Нещодавно в Афганістані в результаті нападів загинули співробітник ООН та 8 афганських військових.