У Конго в житлові будинки врізався літак, загинуло понад 20 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. На сході Демократичної Республіки Конго в місті Гома пасажирський літак врізався в житлові будинки. Щонайменше 24 людини загинуло. Про це УНН повідомляє з посиланням на ВВС.
"Щонайменше 24 людини загинули після того, як пасажирський літак врізався в будинки в місті Гома на сході Демократичної Республіки Конго, кажуть місцеві чиновники", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що літак з двома турбогвинтовими двигунами Dornier-228, який належить приватному перевізнику Busy Bee, зазнав аварії приблизно через хвилину після зльоту.
Літак повинен був вилетіти в Бені, в 350 км (220 миль) на північ від Гоми.
"Чиновники кажуть, що на борту літака було 17 пасажирів та два члени екіпажу", - зазначається в повідомлені.
Нагадаємо, у Конго в автобусі згоріли 30 пасажирів.