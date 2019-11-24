В Конго в жилые дома врезался самолет, погибли более 20 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. На востоке Демократической Республики Конго в городе Гома пассажирский самолет врезался в жилые дома. По меньшей мере 24 человека погибли. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ВВС.
"По меньшей мере 24 человека погибли после того, как пассажирский самолет врезался в дома в городе Гома на востоке Демократической Республики Конго, говорят местные чиновники", - говорится в сообщении.
Сообщается, что самолет с двумя турбовинтовыми двигателями Dornier-228, который принадлежит частному перевозчику Busy Bee, потерпел крушение примерно через минуту после взлета.
Самолет должен был вылететь в Бени, в 350 км (220 миль) к северу от Гомы.
"Чиновники говорят, что на борту самолета было 17 пассажиров и два члена экипажа", - отмечается в сообщении.
Напомним, в Конго в автобусе сгорели 30 пассажиров.