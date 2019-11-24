Афганістан: співробітник ООН та 8 афганських військових загинули в результаті нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Понад три десятки людей загинули в результаті ряду подій в Афганістані. Один з них - напад на американський автомобіль в Кабулі. Як повідомляється, серед загиблих є цивільні особи. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.
У неділю афганські офіційні особи заявили, що таліби атакували заставу сил безпеки в центральній провінції Дайкунди, убивши вісім військовослужбовців і поранивши чотирьох.
За словами влади провінції, в ході перестрілки були вбиті, щонайменше, 20 нападників; таліби заперечують це твердження.
Лікарі і жителі західної провінції Фарах повідомили, що в результаті авіаудару афганських урядових військ загинули, як мінімум, дев’ять мирних жителів і кілька людей отримали поранення.
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Місцевий новинний канал TOLO повідомив, що в неділю родичі загиблих вийшли на вулиці з тілами жертв цієї події, протестуючи і вимагаючи негайного розслідування того, що сталося.
У Кабулі офіційний представник міністерства внутрішніх справ Назрат Рахімі сказав, що один іноземець був убитий і п’ять осіб отримали поранення від вибуху ручної гранати, кинутої в американський автомобіль в одному з районів міста. Місцеві ЗМІ зазначають, що число загиблих може зрости.
ООН засудила цей напад і підтвердила загибель співробітника міжнародної організації. Відзначається, що два інших співробітника, іноземець та афганець, отримали поранення.
ООН вимагає від афганської влади негайно розслідувати цей напад і притягнути винних до відповідальності.
Нагадаємо, раніше в Афганістані майже 250 бойовиків ІД здались владі.