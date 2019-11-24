Афганістан: співробітник ООН та 8 афганських військових загинули в результаті нападів

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Понад три десятки людей загинули в результаті ряду подій в Афганістані. Один з них - напад на американський автомобіль в Кабулі. Як повідомляється, серед загиблих є цивільні особи. Про це повідомляє Голос Америки, передає УНН.