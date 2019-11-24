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Афганистан: сотрудник ООН и 8 афганских военных погибли в результате нападений

Афганистан: сотрудник ООН и 8 афганских военных погибли в результате нападений

Киев  •  УНН

 • 10618 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. Более трех десятков человек погибли в результате ряда событий в Афганистане. Один из них — нападение на американский автомобиль в Кабуле. Как сообщается, среди погибших есть гражданские лица. Об этом сообщает Голос Америки, передает УНН.

В воскресенье афганские официальные лица заявили, что талибы атаковали залог сил безопасности в центральной провинции Дайкунди, убив восемь военнослужащих и ранив четырех.

По словам властей провинции, в ходе перестрелки были убиты по меньшей мере 20 нападающих; талибы отрицают подобные утверждения.

Врачи и жители западной провинции Фарах сообщили, что в результате авиаудара афганских правительственных войск погибли, как минимум, девять мирных жителей и несколько человек получили ранения.

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Местный новостной канал TOLO сообщил, что в воскресенье родственники погибших вышли на улицы с телами жертв этого события, протестуя и требуя немедленного расследования случившегося.

В Кабуле официальный представитель министерства внутренних дел Назрат Рахими сказал, что один иностранец был убит и пять человек получили ранения от взрыва ручной гранаты, брошенной в американский автомобиль в одном из районов города. Местные СМИ отмечают, что число погибших может возрасти.

ООН осудила это нападение и подтвердила гибель сотрудника международной организации. Отмечается, что два других сотрудника, иностранец и афганец, получили ранения.

ООН требует от афганских властей немедленно расследовать это нападение и привлечь виновных к ответственности.

Напомним, ранее в Афганистане почти 250 боевиков ИГ сдались властям.

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