Украинские миротворцы провели успешную операцию по эвакуации персонала ООН в ДР Конго

"25 ноября вертолеты Ми-24 из состава 18-го отдельного вертолетного отряда Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго были задействованы в операции по эвакуации персонала одной из баз ООН вблизи населенного пункта Бени (провинция Северное Киву)", - говорится в сообщении.

Задачей украинских "двадцати четверок" было определено прикрытие с воздуха южноафриканских транспортных вертолетов: база подверглась нападению со стороны местного населения, которое таким образом выражало недовольство действиями Миссии по их защите.

"Формальной причиной недовольства стала очередная атака боевиков террористической группировки "Союзных демократических сил" (ADF) на один из городских районов Бени, в результате которого погибли восемь гражданских лиц из числа местного населения и еще девять были захвачены в плен", - сообщили в Министерстве.

Накануне протестующие заблокировали автомобильные дороги, разрушили часть укреплений базового лагеря Вооруженных сил Малави в населенном пункте Буакене, недалеко от города Бени. 25 ноября в Буакене толпа проникла на территорию базы, ограбила и подожгла здания и транспортные средства Миссии.

"Из-за обострения обстановки в местах базирования украинского национального контингента в городах Бени, Гома и Калемие, 18-й отдельный вертолетный отряд был переведен на усиленный режим несения службы. В дальнейшем, по приказу командования Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго, украинские вертолетчики перебросили на аэродром города Бени спецназовцев национального контингента Гватемалы для улучшения ситуации безопасности в регионе. Ни один из украинских миротворцев при выполнении определенных задач Миссии ООН по стабилизации в ДР Конго в не пострадал", - говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее в УНН, по меньшей мере четыре человека погибли в Демократической Республике Конго (ДРК) во время протестов против действий ООН.