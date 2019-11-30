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У Конго напали на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола, є жертви

У Конго напали на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 листопада. УНН. Щонайменше три людини загинули, ще кілька отримали поранення у результаті нападу озброєних бойовиків на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола на північному сході Демократичної республіки Конго. Про це повідомили в службі безпеки країни, передає УНН із посиланням на "Сіньхуа".

За повідомленнями, місцеві бойовики пізно вночі напали на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола в провінції Ітурі, в результаті троє медиків загинули, ще чотири були тяжко поранені. Бойовики також підпалили автомобілі і будівлі центру. Крім того, центр по боротьбі з лихоманкою Ебола в провінції Північне Ківу також зазнав нападу.

Всесвітня організація охорони здоров'я підтвердила, що чотири співробітника центру по боротьбі з лихоманкою Ебола в районі шахт Біакато провінції Ітурі були вбиті, ще п'ятеро отримали поранення в результаті нападу озброєних бойовиків.

Представник ВООЗ повідомив, що після атаки всі співробітники організації були евакуйовані з району шахт Біакато, постраждалі розміщені в місті Гома - адміністративному центрі провінції Північне Ківу.

За словами представника, в 2019 році зафіксовано 386 нападів на співробітників охорони здоров'я, задіяних в ДРК в боротьбі з лихоманкою Ебола, і відповідну інфраструктуру, жертвами нападів стали 7 осіб, ще 77 були поранені.

Нагадаємо, у ДР Конго чотири людини загинули в ході протестів проти дій ООН.

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