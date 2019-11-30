У Конго напали на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола, є жертви

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Щонайменше три людини загинули, ще кілька отримали поранення у результаті нападу озброєних бойовиків на центр по боротьбі з лихоманкою Ебола на північному сході Демократичної республіки Конго. Про це повідомили в службі безпеки країни, передає УНН із посиланням на "Сіньхуа".