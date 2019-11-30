В Конго напали на центр по борьбе с лихорадкой Эбола, есть жертвы

По сообщениям, местные боевики поздно ночью напали на центр по борьбе с лихорадкой Эбола в провинции Итури, в результате трое медиков погибли, еще четыре были тяжело ранены. Боевики также подожгли автомобили и здания центра. Кроме того, центр по борьбе с лихорадкой Эбола в провинции Северное Киву также подвергся нападению.

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что четыре сотрудника центра по борьбе с лихорадкой Эбола в районе шахт Биакато провинции Итури были убиты, еще пятеро получили ранения в результате нападения вооруженных боевиков.

Представитель ВОЗ сообщил, что после атаки все сотрудники организации были эвакуированы из района шахт Биакато, пострадавшие размещены в городе Гома - административном центре провинции Северное Киву.

По словам представителя, в 2019 году зафиксировано 386 нападений на сотрудников здравоохранения, задействованных в ДРК в борьбе с лихорадкой Эбола, и соответствующую инфраструктуру, жертвами нападений стали 7 человек, еще 77 были ранены.

Напомним, в ДР Конго четыре человека погибли в ходе протестов против действий ООН.