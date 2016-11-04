Бойовики отримали партію безпілотників типу "Орлан-10"
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. "Окремі роти радіоелектронної боротьби" бойовиків протягом 31 жовтня та 1 листопада отримали партію безпілотників типу "Орлан-10". Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"31 жовтня та 1 листопада на озброєння "окремих рот радіоелектронної боротьби" російсько-окупаційних військ надійшла партія російських безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10", - сказав він.
Як повідомляв УНН, бойовики відправили з Донецька до Олександрівки російський багатофункціональний комплекс радіоелектронної боротьби "Ртуть БМ".