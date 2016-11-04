Боевики получили партию беспилотников типа "Орлан-10"

КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Отдельные роты радиоэлектронной борьбы" боевиков в течение 31 октября и 1 ноября получили партию беспилотников типа "Орлан-10". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.