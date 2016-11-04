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15 марта, 19:03 • 113981 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 163147 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135912 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 128559 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111805 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104909 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101042 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 133719 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики получили партию беспилотников типа "Орлан-10"

Боевики получили партию беспилотников типа "Орлан-10"

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Отдельные роты радиоэлектронной борьбы" боевиков в течение 31 октября и 1 ноября получили партию беспилотников типа "Орлан-10". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"31 октября и 1 ноября на вооружение " отдельных рот радиоэлектронной борьбы " российско-оккупационных войск поступила партия российских беспилотных летательных аппаратов типа" Орлан-10 ", - сказал он.

Как сообщал УНН, боевики отправили из Донецка до Александровки российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ" .

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