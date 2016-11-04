Боевики получили партию беспилотников типа "Орлан-10"
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. "Отдельные роты радиоэлектронной борьбы" боевиков в течение 31 октября и 1 ноября получили партию беспилотников типа "Орлан-10". Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"31 октября и 1 ноября на вооружение " отдельных рот радиоэлектронной борьбы " российско-оккупационных войск поступила партия российских беспилотных летательных аппаратов типа" Орлан-10 ", - сказал он.
Как сообщал УНН, боевики отправили из Донецка до Александровки российский многофункциональный комплекс радиоэлектронной борьбы "Ртуть БМ" .