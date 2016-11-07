Бойовики обстріляли низку позицій ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Протягом минулої доби бойовики 11 разів порушували “режим тиші” вздовж всієї лінії розмежування, зокрема, двічі з використанням гранатометів різних типів відкривався вогонь у напрямку села Новоолександрівка Попаснянського району. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
Водночас, протягом минулої доби бойовики з гранатометів різних типів та стрілецької зброї чотири рази бив по позиціях наших військовослужбовців поблизу села Жовте Слов’яносербського району.
Також з 82-мм мінометів, підствольних гранатометів, стрілецької та снайперської зброї тричі відкривався вогонь у напрямку смт Станиця Луганська та у напрямку міста Щастя Новоайдарського району бойовики били з підствольних гранатометів.