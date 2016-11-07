Боевики обстреляли ряд позиций ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики 11 раз нарушали "режим тишины" вдоль всей линии разграничения, в частности, дважды с использованием гранатометов различных типов открывался огонь в направлении села Новоалександровка Попаснянского района. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Луганской ОГА.
В то же время, за прошедшие сутки боевики из гранатометов различных типов и стрелкового оружия четыре раза били по позициям наших военнослужащих вблизи села Желтое Славяносербского района.
Также из 82-мм минометов, подствольных гранатометов, стрелкового и снайперского оружия трижды открывался огонь в направлении пгт Станица Луганская и в направлении города Счастье Новоайдарского района боевики били из подствольных гранатометов.