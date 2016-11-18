Бойовики на маріупольському напрямку випустили понад 120 боєприпасів
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. На маріупольському напрямку бойовики за минулу добу випустили понад 120 боєприпасів. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
“Вчорашня доба позначилася зростанням кількості та посиленням щільності ворожих обстрілів з важкого озброєння. Минулої доби окупанти активно застосовували міномети та гармати різних калібрів, а також танк. Традиційно дуже неспокійно у Мар’їнському районі та на ділянці фронту Павлопіль — Широкине. По наших позиціях було випущено понад 120 відповідних боєприпасів”, — сказав він.
Всього за минулу добу на маріупольському напрямку бойовики здійснили 18 обстрілів, з них 14 з важкого озброєння.