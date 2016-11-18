Боевики на мариупольском направлении выпустили более 120 боеприпасов
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. На мариупольском направлении боевики за прошедшие сутки выпустили более 120 боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"Прошлые сутки отметились ростом количества и усилением плотности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. За прошедшие сутки оккупанты активно применяли минометы и пушки разных калибров, а также танк. Традиционно очень неспокойно в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино. По нашим позициям было выпущено более 120 соответствующих боеприпасов", - сказал он.
Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики совершили 18 обстрелов, из них 14 из тяжелого вооружения.