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15 марта, 19:03 • 108188 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 147250 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 125937 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119294 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106194 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102087 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 95490 просмотра

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Боевики на мариупольском направлении выпустили более 120 боеприпасов

Боевики на мариупольском направлении выпустили более 120 боеприпасов

Киев • УНН

 • 4832 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. На мариупольском направлении боевики за прошедшие сутки выпустили более 120 боеприпасов. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.

"Прошлые сутки отметились ростом количества и усилением плотности вражеских обстрелов из тяжелого вооружения. За прошедшие сутки оккупанты активно применяли минометы и пушки разных калибров, а также танк. Традиционно очень неспокойно в Марьинском районе и на участке фронта Павлополь - Широкино. По нашим позициям было выпущено более 120 соответствующих боеприпасов", - сказал он.

Всего за прошедшие сутки на мариупольском направлении боевики совершили 18 обстрелов, из них 14 из тяжелого вооружения.

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