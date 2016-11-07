Бойовики на Донбасі запевняють місцевих у мінуванні території "диверсантами"
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Командування "ЛНР" запевняє місцевих жителів, що "диверсанти сил АТО" займаються активним мінуванням територій. Про це повідомив координатор групи “Інформаційний спротив” Дмитро Тимчук, передає УНН.
"У “ЛНР” почастішали випадки підриву “військовослужбовців” і місцевого населення на розтяжках і мінах на території, контрольованій самими окупантами. Для місцевого населення командування “2-го АК ЛНР” просуває тези про роботу “українських диверсантів”, які нібито активно заміновують місцевість у тактичних і оперативно-тактичних тилах російсько-терористичних військ“, — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що командування “2-го АК ЛНР” видало наказ для бойовиків про сувору заборону проводити заміновування місцевості без складання карт і схем мінних полів на території, контрольованій “ЛНР”, включаючи ділянки, прилеглі до лінії фронту.
Як повідомляв УНН, більше 200 вибухонебезпечних предметів знешкодили військові сапери за минулий тиждень в АТО.