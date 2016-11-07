Боевики на Донбассе уверяются местных в минировании территории "диверсантами"

"В "ЛНР" участились случаи подрыва "военнослужащих" и местного населения на растяжках и минах на территории, контролируемой самими оккупантами. Для местного населения командованием "2-го АК ЛНР" продвигаются тезисы о работе "украинских диверсантов", якобы активно минирующих местность в тактических и оперативно-тактических тылах российско-террористических войск", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что командование "2-го АК ЛНР" издало приказ для боевиков о строгом запрете проводить заминовування местности без составления карт и схем минных полей на территории, контролируемой "ЛНР", включая участки, прилегающие к линии фронта.

Как сообщал УНН, более 200 взрывоопасных предметов обезвредили военные саперы за неделю в АТО.