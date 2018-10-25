Бойовик з Горлівки здався поліції

"Поліцейські встановили, що на початку російської агресії 44-річний горлівчанин піддався пропаганді і вступив в ряди терористів. Новобранця поставили на блокпост, де він обстежував транспорт і громадян та незаконно обмежував їх проїзд", - йдеться у повідомленні.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Аваков: п'ятеро участників НЗФ на Донбасі виявились громадянами Австралії



Як зазначили у поліції, обіцянки бойовиків щодо умов служби та зарплатні виявилися неправдивими. Тому майже відразу чоловік покинув ряди терористів, розчарований "руським миром". Але через життєві обставини українець був вимушений мешкати з родиною в окупованій Горлівці всі 4 роки.



Коли життя стало зовсім нестерпним, екс-бойовик, піддався умовам дружини і всією родиною виїхав до Бахмута, щоб здатися правоохоронцям. Наразі співробітники поліції перевіряють діяльність колишнього найманця в рядах незаконного збройного формування.



ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бойовика батальйону "Восток" затримано на Кіровоградщині



У поліції нагадали, що звільнення від покарання для учасників НЗФ, які не вчиняли тяжких злочинів, передбачене ч. 6 ст. 260 Кримінального кодексу України (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань). Підставою для цього є добровільна здача правоохоронним органам.



Нагадаємо, правоохоронним органам у Донецькій області здався колишній бойовик, який охороняв захоплену у 2014 році будівлю СБУ з полоненими.