Боевик из Горловки сдался полиции

"Полицейские установили, что в начале российской агрессии 44-летний горловчанин подвергся пропаганде и вступил в ряды террористов. Новобранца поставили на блокпост, где он обследовал транспорт и граждан и незаконно ограничивал их проезд", - говорится в сообщении.



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Как отметили в полиции, обещания боевиков об условиях службы и зарплате оказались ложными. Поэтому почти сразу человек покинул ряды террористов, разочарованный "русским миром". Но в силу жизненных обстоятельств украинец был вынужден жить с семьей в оккупированной Горловке все 4 года.



Когда жизнь стала совсем невыносимой, экс-боевик, подвергся уговорам жены и всей семьей выехал в Бахмута, чтобы сдаться правоохранителям. В настоящее время сотрудники полиции проверяют деятельность бывшего наемника в рядах незаконного вооруженного формирования.



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В полиции напомнили, что освобождение от наказания для участников НЗФ, не совершивших тяжких преступлений, предусмотренное ч. 6 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований). Основанием для этого является добровольная сдача правоохранительным органам.



Напомним, правоохранительным органам в Донецкой области сдался бывший боевик, который охранял захваченное в 2014 году здание СБУ с пленными.