Бойовика батальйону "Восток" затримано на Кіровоградщині

"Оперативники спецслужби встановили, що мешканець області у липні 2014 року приєднався до лав терористичної організації "ДНР" та вступив до незаконного збройного формування бойовиків так званого батальйону "Восток". Зловмисник брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у СБУ, на початку цього року бойовик залишив лави "ДНР" та переїхав до Росії. Співробітники СБУ затримали його в одному із селищ Кіровоградської області, куди він прибув навістити своїх родичів.



Наразі бойовику оголошено про підозру в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації) Кримінального кодексу України та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



Співробітники контррозвідки під процесуальним керівництвом Головної військової прокуратури затримали у Донецькій області бойовика терористичної організації "ДНР".