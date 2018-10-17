Боевика батальона "Восток" задержали в Кировоградской области

"Оперативники спецслужбы установили, что житель области в июле 2014 года присоединился к рядам террористической организации "ДНР" и поступил в незаконное вооруженное формирование боевиков так называемого батальона "Восток". Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.



Как отметили в СБУ, в начале этого года боевик покинул ряды "ДНР" и переехал в Россию. Сотрудники СБУ задержали его в одном из поселков Кировоградской области, куда он прибыл навестить своих родственников.



Сейчас боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Сотрудники контрразведки под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".