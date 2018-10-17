Боевика батальона "Восток" задержали в Кировоградской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Сотрудники СБУ задержали в Кировоградской области боевика террористической организации "ДНР". Об этом сообщает пресс-центре СБУ, передает УНН.
"Оперативники спецслужбы установили, что житель области в июле 2014 года присоединился к рядам террористической организации "ДНР" и поступил в незаконное вооруженное формирование боевиков так называемого батальона "Восток". Злоумышленник принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей", - говорится в сообщении.
Как отметили в СБУ, в начале этого года боевик покинул ряды "ДНР" и переехал в Россию. Сотрудники СБУ задержали его в одном из поселков Кировоградской области, куда он прибыл навестить своих родственников.
Сейчас боевику объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации) Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Сотрудники контрразведки под процессуальным руководством Главной военной прокуратуры задержали в Донецкой области боевика террористической организации "ДНР".