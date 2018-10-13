Бойовика "ДНР" затримали на Донеччині

Як повідомили у прес-службі, оперативники спецслужби встановили, що керівник однієї з громадських організацій міста Дружківка у травні 2014 року приєднався до незаконних збройних формувань.

“Перебуваючи у лавах терористів він брав активну участь у бойових діях проти сил антитерористичної операції. Зловмисник, зокрема, організовував “несення служби” на незаконних блокпостах бойовиків, що розташовувались у Дружківці. Також він забезпечував озброєну охорону на так званих “виборчих дільницях” під час псевдовиборів на тимчасово окупованій території Донеччини", - йдеться у повідомленні.

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У прес-службі додали, що після звільнення Дружківки силами антитерористичної операції учасник незаконних збройних формувань тривалий час переховувався від українських правоохоронців.

"Співробітники СБУ затримали бойовика в одному з населених пунктів Донецької області за місцем проживання його родичів. Фігуранту справи оголошено про підозру в скоєнні злочину з ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Тривають невідкладні слідчі дії.