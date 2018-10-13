Боевика "ДНР" задержали в Донецкой области

Как сообщили в пресс-службе, оперативники спецслужбы установили, что руководитель одной из общественных организаций города Дружковка в мае 2014 года присоединился к незаконным вооруженным формированиям.

"Находясь в рядах террористов он принимал активное участие в боевых действиях против сил антитеррористической операции. Злоумышленник, в частности, организовывал "несения службы" на незаконных блокпостах боевиков, которые располагались в Дружковке. Также он обеспечивал вооруженную охрану на так называемых "избирательных участках" во время псевдовыборов на временно оккупированной территории Донецкой области", - говорится в сообщении.

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В пресс-службе добавили, что после освобождения Дружковки силами антитеррористической операции участник незаконных вооруженных формирований длительное время скрывался от украинских правоохранителей.

"Сотрудники СБУ задержали боевика в одном из населенных пунктов Донецкой области по месту жительства его родственников. Фигуранту дела объявлено о подозрении в совершении преступления ч. 1 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

Продолжаются неотложные следственные действия.