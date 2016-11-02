Бойовик О.Захарченко заявив, що Дебальцеве залишиться під контролем "ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Ватажок "ДНР" Олександр Захарченко заявив, що бойовики не віддадуть Україні Дебальцеве, передає УНН з посиланням на РІА "Новости".
"Скажу різко - вони замучаться Дебальцеве отримувати назад. Якщо не вистачило в 2015 році сил і засобів утримати, нехай краще думають, коли Захарченко буде в Києві. Дебальцеве не їх і ніколи не буде. І нехай забудуть про Дебальцеве і про всю "Донецьку народну республіку", - заявив ватажок бойовиків.
Нагадаємо, 20 жовтня Президент України Петро Порошенко заявив, що підсумком переговорів у Берліні щодо Донбасу є план розробки дорожньої карти Мінських угод.
Також за підсумками зустрічі "Нормандської четвірки" Дебальцеве повинно увійти в одну з чотирьох майбутніх зон розведення сил. Окрім нього в неї має увійти ще чотири населених пункти.