Боевик А.Захарченко заявил, что Дебальцево останется под контролем "ДНР"

"Скажу резко - они замучаются Дебальцево получать обратно. Если не хватило в 2015 году сил и средств удержать, пусть лучше думают, когда Захарченко будет в Киеве. Дебальцево не их и никогда не будет. И пусть забудут о Дебальцево и про всю" Донецкую народную республику ", - заявил главарь боевиков.

Напомним, 20 октября Президент Украины Петр Порошенко заявил, что итогом переговоров в Берлине по Донбассу есть план разработки дорожной карты Минских соглашений.

Также по итогам встречи "Нормандской четверки" Дебальцево должно войти в одну из четырех будущих зон разведения сил. Кроме него в нее должно войти еще четыре населенных пункта.