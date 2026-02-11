Бондарне та Никифорівка на Донеччині під контролем Сил оборони - угруповання "Схід"

Бондарне та Никифорівка на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони, повідомили в угрупованні військ "Схід" у середу, пише УНН.

Оприлюднені повідомлення про начебто захоплення Бондарного ворогом не відповідають дійсності. Бондарне та Никифорівка знаходяться під контролем Сил оборони України - повідомили в УВ "Схід".

Підрозділи угруповання військ "Схід", як зазначається, "тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне".

"Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу", - наголосили в УВ "Схід".

На Покровському напрямку, як повідомляється, українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. "Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста", - сказано у повідомленні.

По ворожим підрозділам, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, як зазначається, завдається систематичне вогневе ураження.

"У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження", - вказали в УВ "Схід".

