Бондарне та Никифорівка на Донеччині під контролем Сил оборони - угруповання "Схід"

Ексклюзив
09:46 • 2532 перегляди
Психолог пояснив, як працює концепція п’яти мов кохання у стосунках
Ексклюзив
09:00 • 11148 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
06:59 • 14922 перегляди
Зеленський збирається оголосити про план щодо виборів та референдуму 24 лютого - FT
10 лютого, 22:52 • 30461 перегляди
На Харківщині троє маленьких дітей та чоловік загинули під завалами після російського удару
10 лютого, 20:12 • 32520 перегляди
Не вважає заборону МОК виправданою: Гераскевич заявив, що не відмовиться від "шолома пам’яті" на Олімпіаді-2026Photo
10 лютого, 17:38 • 29750 перегляди
Українцям віком від 60 років дозволили служити за контрактом. Зеленський підписав указ
10 лютого, 17:08 • 30787 перегляди
Наразі ніхто не може ухвалити рішення щодо повернення коштів, виплачених родині бійця, що вважався загиблим - Лубінець
10 лютого, 16:55 • 24851 перегляди
На Харківщині оголошено надзвичайну ситуацію регіонального рівня в енергосфері - ОВА
Ексклюзив
10 лютого, 15:55 • 19880 перегляди
Американський телеканал Newsmax готується до запуску в Україні: для чого великий медіа-гравець виходить на український ринок
Ексклюзив
10 лютого, 13:08 • 23042 перегляди
"Тарифи не мають бути інструментом соціальної політики": чому підвищення цін на електроенергію - це лише питання часу і необхідний крок для оздоровлення енергоринку
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Дипломатичні зусилля США та Ірану зайшли в глухий кут на тлі загрози авіаударів11 лютого, 01:12 • 14639 перегляди
Директорка нацрозвідки США Тулсі Габбард розформовує спецгрупу з вивчення іноземного впливу11 лютого, 04:40 • 6428 перегляди
Капітан судна NewNew Polar Bear не визнав провину у справі про пошкодження кабелів у Балтійському морі05:23 • 11199 перегляди
Американські прокурори не змогли висунути звинувачення законодавцям-демократам за заклик до військових05:38 • 6120 перегляди
"У воєнний час це не побутова корупція": Генпрокурор Кравченко повідомив про викриття схеми на 2,6 млн грн у головному військовому госпіталі Video07:17 • 11652 перегляди
Чому сотням тисяч пенсіонерів призупинили виплати та як їх відновити10:54 • 438 перегляди
Арешти майна, тиск та затягування справ: суддя у відставці назвав ознаки замовних справ
Ексклюзив
09:00 • 11145 перегляди
Whitelist для Starlink: як правильно зареєструвати термінал через ЦНАП або Дію, покрокова інструкціяPhoto10 лютого, 13:55 • 33093 перегляди
"Дія" змінює форму власності: що означає перехід з держпідприємства в акціонерне товариство і чи в безпеці дані українців
Ексклюзив
10 лютого, 12:23 • 39715 перегляди
Odrex і захоплення землі в Одесі: як засновники скандальної клініки можуть бути пов’язані зі зміною меж і призначенням ділянки10 лютого, 12:05 • 35876 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джеффрі Епштайн
Девід Л. Грандж
Музикант
Україна
Сполучені Штати Америки
Дніпропетровська область
Запорізька область
Харківська область
Виступ Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show зібрав понад 128 млн переглядів - ЗМІ08:43 • 3536 перегляди
"Це мій гріх": Лілія Сандулеса розповіла про вагітність від Іво Бобула та аборт9 лютого, 17:00 • 26552 перегляди
"Мандалорець і Ґроґу" повертаються: Lucasfilm презентувала новий тизер під час СупербоулуVideo9 лютого, 15:48 • 28198 перегляди
Penisgate на Олімпіаді-2026: на тлі розслідування WADA експерти розкрили ризики ін'єкцій гіалуронової кислоти у статеві органи9 лютого, 15:11 • 27451 перегляди
Bad Bunny виступив на Супербоулі, Трамп назвав шоу "ляпасом країні"PhotoVideo9 лютого, 06:52 • 52880 перегляди
Бондарне та Никифорівка на Донеччині під контролем Сил оборони - угруповання "Схід"

Київ • УНН

 • 152 перегляди

Угруповання військ "Схід" спростовує захоплення Бондарного ворогом. Населені пункти Бондарне та Никифорівка залишаються під контролем Сил оборони України.

Бондарне та Никифорівка на Донеччині під контролем Сил оборони - угруповання "Схід"

Бондарне та Никифорівка на Краматорському напрямку перебувають під контролем Сил оборони, повідомили в угрупованні військ "Схід" у середу, пише УНН.

Оприлюднені повідомлення про начебто захоплення Бондарного ворогом не відповідають дійсності. Бондарне та Никифорівка знаходяться під контролем Сил оборони України

- повідомили в УВ "Схід".

Підрозділи угруповання військ "Схід", як зазначається, "тримають рубежі у районі населених пунктів Никифорівка та Бондарне".

"Окупанти намагаються просуватися вперед, але ефективна взаємодія розвідки та операторів ударних дронів не залишають загарбникам жодного шансу", - наголосили в УВ "Схід".

На Покровському напрямку, як повідомляється, українські підрозділи надалі контролюють північну частину Покровська. Ведуться пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові. "Ворог використовує піхотні штурмові групи за підтримки безпілотних систем. Боєзіткнення тривають на окремих ділянках північної частини міста", - сказано у повідомленні.

По ворожим підрозділам, які намагаються накопичуватись у південній частині міста, як зазначається, завдається систематичне вогневе ураження.

"У Мирнограді наші воїни тримають визначені оборонні рубежі. Ворог посилює тиск на північну частину міста, намагається накопичувати важку техніку та живу силу для подальшого штурму Мирнограда. Для стримування ворога залучаються необхідні сили та засоби, по місцям зосередження та логістиці окупантів завдається вогневе ураження", - вказали в УВ "Схід".

На фронті за добу боїв поменшало на чверть, на Покровському напрямку відбили 35 атак: карта від Генштабу11.02.26, 08:47 • 2938 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в Україні
російська пропаганда
Війна в Україні
Збройні сили України