Бондарное и Никифоровка в Донецкой области под контролем Сил обороны - группировка "Восток"

Бондарное и Никифоровка на Краматорском направлении находятся под контролем Сил обороны, сообщили в группировке войск "Восток" в среду, пишет УНН.

Обнародованные сообщения о якобы захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности. Бондарное и Никифоровка находятся под контролем Сил обороны Украины - сообщили в ГВ "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток", как отмечается, "держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное".

"Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса", - подчеркнули в ГВ "Восток".

На Покровском направлении, как сообщается, украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. "Враг использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - сказано в сообщении.

По вражеским подразделениям, которые пытаются накапливаться в южной части города, как отмечается, наносится систематическое огневое поражение.

"В Мирнограде наши воины держат определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда. Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение", - указали в ГВ "Восток".

