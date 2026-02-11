Бондарное и Никифоровка в Донецкой области под контролем Сил обороны - группировка "Восток"

$43.090.06
Европарламент одобрил кредит для Украины на €90 млрд
09:46 • 7180 просмотра
Психолог объяснил, как работает концепция пяти языков любви в отношениях
09:00 • 16440 просмотра
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
06:59 • 18035 просмотра
Зеленский собирается объявить о плане по выборам и референдуму 24 февраля - FT
10 февраля, 22:52 • 33402 просмотра
В Харьковской области трое маленьких детей и мужчина погибли под завалами после российского удара
10 февраля, 20:12 • 34821 просмотра
Не считает запрет МОК оправданным: Гераскевич заявил, что не откажется от "шлема памяти" на Олимпиаде-2026Photo
10 февраля, 17:38 • 31205 просмотра
Украинцам старше 60 лет разрешили служить по контракту. Зеленский подписал указ
10 февраля, 17:08 • 31630 просмотра
Сейчас никто не может принять решение о возврате средств, выплаченных семье бойца, считавшегося погибшим - Лубинец
10 февраля, 16:55 • 25241 просмотра
В Харьковской области объявлена чрезвычайная ситуация регионального уровня в энергосфере - ОВА
10 февраля, 15:55 • 20185 просмотра
Американский телеканал Newsmax готовится к запуску в Украине: зачем крупный медиа-игрок выходит на украинский рынок
Директор национальной разведки США Тулси Габбард расформировывает спецгруппу по изучению иностранного влияния11 февраля, 04:40
Капитан судна NewNew Polar Bear не признал вину по делу о повреждении кабелей в Балтийском море11 февраля, 05:23
Американские прокуроры не смогли предъявить обвинения законодателям-демократам за призыв к военным11 февраля, 05:38
"В военное время это не бытовая коррупция": Генпрокурор Кравченко сообщил о разоблачении схемы на 2,6 млн грн в главном военном госпиталеVideo07:17
Украинка найдена мертвой в парке в Берлине: подозреваемый в убийстве задержанVideo07:49
От "Доктора Пи" до "Дела Odrex": 5 самых громких медицинских скандаловPhoto12:28
Почему сотням тысяч пенсионеров приостановили выплаты и как их возобновить10:54
Аресты имущества, давление и затягивание дел: судья в отставке назвал признаки заказных дел
09:00
09:00 • 16443 просмотра
Whitelist для Starlink: как правильно зарегистрировать терминал через ЦНАП или Дию, пошаговая инструкцияPhoto10 февраля, 13:55
"Дія" меняет форму собственности: что означает переход из госпредприятия в акционерное общество и в безопасности ли данные украинцев
10 февраля, 12:23
10 февраля, 12:23 • 41946 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Джеффри Эпштейн
Лавров Сергей Викторович
Михаил Федоров
Украина
Соединённые Штаты
Запорожская область
Село
Днепропетровская область
Бритни Спирс продала права на свои хиты за сотни миллионов долларов12:28
Выступление Bad Bunny на Super Bowl Halftime Show собрало более 128 млн просмотров - СМИ08:43
"Это мой грех": Лилия Сандулеса рассказала о беременности от Иво Бобула и аборте9 февраля, 17:00
"Мандалорец и Грогу" возвращаются: Lucasfilm представила новый тизер во время СупербоулаVideo9 февраля, 15:48
Penisgate на Олимпиаде-2026: на фоне расследования WADA эксперты раскрыли риски инъекций гиалуроновой кислоты в половые органы9 февраля, 15:11
Бондарное и Никифоровка в Донецкой области под контролем Сил обороны - группировка "Восток"

Киев • УНН

 1102 просмотра

Группировка войск "Восток" опровергает захват Бондарного врагом. Населенные пункты Бондарное и Никифоровка остаются под контролем Сил обороны Украины.

Бондарное и Никифоровка в Донецкой области под контролем Сил обороны - группировка "Восток"

Бондарное и Никифоровка на Краматорском направлении находятся под контролем Сил обороны, сообщили в группировке войск "Восток" в среду, пишет УНН.

Обнародованные сообщения о якобы захвате Бондарного врагом не соответствуют действительности. Бондарное и Никифоровка находятся под контролем Сил обороны Украины

- сообщили в ГВ "Восток".

Подразделения группировки войск "Восток", как отмечается, "держат рубежи в районе населенных пунктов Никифоровка и Бондарное".

"Оккупанты пытаются продвигаться вперед, но эффективное взаимодействие разведки и операторов ударных дронов не оставляют захватчикам ни единого шанса", - подчеркнули в ГВ "Восток".

На Покровском направлении, как сообщается, украинские подразделения продолжают контролировать северную часть Покровска. Ведутся поисково-штурмовые действия и ликвидация противника в городской застройке. "Враг использует пехотные штурмовые группы при поддержке беспилотных систем. Боестолкновения продолжаются на отдельных участках северной части города", - сказано в сообщении.

По вражеским подразделениям, которые пытаются накапливаться в южной части города, как отмечается, наносится систематическое огневое поражение.

"В Мирнограде наши воины держат определенные оборонительные рубежи. Враг усиливает давление на северную часть города, пытается накапливать тяжелую технику и живую силу для дальнейшего штурма Мирнограда. Для сдерживания врага привлекаются необходимые силы и средства, по местам сосредоточения и логистике оккупантов наносится огневое поражение", - указали в ГВ "Восток".

На фронте за сутки боев стало на четверть меньше, на Покровском направлении отбили 35 атак: карта от Генштаба11.02.26, 08:47

Юлия Шрамко

Война в Украине
российская пропаганда
Война в Украине
Вооруженные силы Украины