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Бондаренко та Олійник перетворили "Велике будівництво" на Дніпропетровщині на велику халтуру

Київ • УНН

 • 9564 перегляди

КИЇВ. 9 грудня. УНН. У Дніпропетровській області провалена реалізація президентської програми “Велике будівництво”. Об’єкти заморожені, недобудовані або здані з жахливим браком. Головними винуватцями такої ситуації називають голову ОДА Олександра Бондаренка та голову облради Святослава Олійника, передає “24 канал”.

За інформацією видання, причина зниження темпів реалізації програми і низька якість об’єктів криється у бажанні керівників області одночасно заощадити і заробити на підрядах. Олійник і Бондаренко тиснуть на підрядників, примушуючи їх знижувати фактичну вартість робіт.

“Багато підрядників стверджують, що Олійник нібито вимагав гроші і давав команду оплачувати акти виконаних робіт тільки після того, як підрядники розрахуються попередньо з ним. Може йтися про відкати у 20-25%”, — повідомляється у публікації.

Також керівництво області значно урізало кошторис більшості об’єктів. Через це школи та дитячі садки здаються в експлуатацію без необхідної комплектації: “Початкова ціна в 70 мільйонів (з новими меблями та обладнанням, благоустроєм і стадіоном) для школи в м. Перещепине перетворилася на 120 мільйонів — але вже без нових меблів, зі старим обладнанням, без благоустрою і, звичайно ж, без стадіону. Школу в Волоському відкрили взагалі без меблів, а в Перещепиному діти сіли за старі парти”.

Стадіон “Спартак” у рідному місті Президента Кривому Розі після коригування кошторису Олійником позбувся футбольного поля зі штучним покриттям, ігрових майданчиків, відремонтованих внутрішніх приміщень і трибун, благоустрою території, бігових доріжок.

На школі № 126 в Дніпрі, зданій нещодавно в експлуатацію, обласна влада настільки заощадила, що нова будівля вже покрилася тріщинами на стінах, у вікнах видно щілини, не працює пожежна сигналізація, плити підвісної стелі вже прогинаються під власною вагою. При цьому, як наголошується, до Олійника та Бондаренка роботи у школі велися якісно.

“Зараз „Велике будівництво“ президента у виконанні керівників Дніпропетровської області можна назвати не інакше, як „Великий саботаж“”, — зауважує ЗМІ.

Нагадаємо, раніше журналісти з’ясували, що глава Дніпропетровської облради Олійник не вказав у своїй декларації бізнес і нерухомість в Україні та Словаччині.

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