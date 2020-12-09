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Бондаренко и Олейник превратили "Большую стройку" в Днепропетровской области на большую халтуру

Бондаренко и Олейник превратили "Большую стройку" в Днепропетровской области на большую халтуру

Киев  •  УНН

 • 9560 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. В Днепропетровской области провалена реализация президентской программы “Большая стройка”. Объекты заморожены, недостроены или сданы с ужасающим браком. Главными виновниками такой ситуации называют главу ОГА Александра Бондаренко и главу облсовета Святослава Олейника, передает “24 канал”.

По информации издания, причина снижения темпов реализации программы и низкое качество создаваемых объектов лежит в желании руководителей области одновременно сэкономить и заработать на подрядах. Олейник и Бондаренко давят на подрядчиков, принуждая их снижать фактическую стоимость работ.

“Многие подрядчики утверждают, что Олейник якобы требовал деньги и давал команду оплачивать акты выполненных работ только после того, как подрядчики рассчитаются предварительно с ним. Речь может идти об откатах в 20-25%”, — сообщается в публикации.

Также руководство области значительно урезало сметы большинства объектов. Из-за этого школы и детские сады сдаются в эксплуатацию без необходимой комплектации: “Изначальная цена в 70 миллионов (с новой мебелью и оборудованием, благоустройством и стадионом) для школы в г. Перещепино превратилась в 120 миллионов — но уже без новой мебели, со старым оборудованием, без благоустройства и конечно же без стадиона. Школу в Волосском открыли вообще без мебели, а в Перещепино дети сели за старые парты”.

Стадион “Спартак” в родном городе Президента Кривом Роге после корректировки сметы Олейником лишился футбольного поля с искусственным покрытием, игровых площадок, отремонтированных внутренних помещений и трибун, благоустройства территории, беговых дорожек.

На школе № 126 в Днепре, сданной недавно в эксплуатацию, областные власти настолько сэкономили, что новое здание уже покрылось трещинами в стенах, в окнах видно щели, не работает пожарная сигнализация, плиты подвесного потолка уже выгибаются под собственным весом. При этом, как отмечается, до Олейника и Бондаренко работы в школе велись качественно.

“Сейчас „Большую стройку“ президента в исполнении руководителей Днепропетровской области впору можно назвать не иначе, как „Большой саботаж“”, — отмечает СМИ.

Напомним, ранее журналисты выяснили, что глава Днепропетровского облсовета Олейник не указал в своей декларации бизнес и недвижимость в Украине и Словакии.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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