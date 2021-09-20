Боксер Усик відправився до Лондона на бій з Джошуа
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Провідний боксер світового рангу Олександр Усик разом зі своєю командою відправився в Лондон задля проведення в майбутньому бою з чемпіоном світу за версіями WBA Super, IBF, IBO і WBO британцем Ентоні Джошуа, передає УНН з посиланням на Instagram Усика.
Деталі
Усик продемонстрував фото на якому він в оточенні своєї команди відправився до столиці Великої Британії.
Варто відзначити, що для непереможеного Усика (18 перемог, 13 - нокаутом) майбутній бій стане третім у суперважкій вазі. Раніше він був абсолютним чемпіоном світу у ваговому дивізіоні важковаговиків.
Джошуа (24 перемоги, 22 - нокаутом, 1 поразка), проведе другий поспіль захист титулів WBA, WBO, IBF та IBO. У своєму останньому бою британець нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.
Доповнення
Поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур Стедіум".