Боксер Усик відправився до Лондона на бій з Джошуа

Деталі

Усик продемонстрував фото на якому він в оточенні своєї команди відправився до столиці Великої Британії.

Варто відзначити, що для непереможеного Усика (18 перемог, 13 - нокаутом) майбутній бій стане третім у суперважкій вазі. Раніше він був абсолютним чемпіоном світу у ваговому дивізіоні важковаговиків.

Джошуа (24 перемоги, 22 - нокаутом, 1 поразка), проведе другий поспіль захист титулів WBA, WBO, IBF та IBO. У своєму останньому бою британець нокаутував болгарина Кубрата Пулєва.

Доповнення

Поєдинок Усик – Джошуа відбудеться 25 вересня в Лондоні на стадіоні "Тоттенхем Хотспур Стедіум".