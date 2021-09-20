Боксер Усик отправился в Лондон на бой с Джошуа
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. Ведущий боксер мирового ранга Александр Усик вместе со своей командой отправился в Лондон для проведения боя с чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO британцем Энтони Джошуа, передает УНН со ссылкой на Instagram Усика.
Детали
Усик продемонстрировал фото на котором он в окружении своей команды отправился в столицу Великобритании.
Стоит отметить, что для непобежденного Усика (18 побед, 13 - нокаутом) предстоящий бой станет третьим в супертяжелом весе. Ранее он был абсолютным чемпионом мира в весовом дивизионе тяжеловесов.
Джошуа (24 победы, 22 - нокаутом, 1 поражение), проведет вторую подряд защиту титулов WBA, WBO, IBF и IBO. В своем последнем бою британец нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Дополнение
Поединок Усик - Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум".