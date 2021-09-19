Чемпіон світу Джошуа заявив про втому у підготовці до бою з Усиком

Цитата

Джошуа стверджує, що він втомився від підготовки, як фізично, так і морально.

“Я втомився. У таборі багато втоми. Прямо зараз ви можете бачити світло в кінці тунелю. Я проходила через це, і попереду ще довгі тижні, але ти говориш собі: „Давай, майже всі, просто тримайся за це. Вже скоро бій“. Я б хотів, щоб поєдинок був уже завтра, тому що відчувається якась втома мозку, втома в усьому тілі, всі ці безперервні тренування. Але я професіонал, відданий справі. Я боєць”, — підкреслив британець.

Доповнення

Двобій за участі зіркових боксерів пройде 25 вересня в Лондоні.

Нагадаємо

Джошуа порівняв Кличко та Усика: бійці найвищого рівня.