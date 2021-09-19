Чемпіон світу Джошуа заявив про втому у підготовці до бою з Усиком
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Володар чемпіонських поясів за версіями WBA, IBF, WBO і IBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-1, 22 КО) прокоментував майбутній поєдинок з українцем Олександром Усиком (18-0, 13 KO), передає УНН з посиланням на "Daily Mail".
Цитата
Джошуа стверджує, що він втомився від підготовки, як фізично, так і морально.
“Я втомився. У таборі багато втоми. Прямо зараз ви можете бачити світло в кінці тунелю. Я проходила через це, і попереду ще довгі тижні, але ти говориш собі: „Давай, майже всі, просто тримайся за це. Вже скоро бій“. Я б хотів, щоб поєдинок був уже завтра, тому що відчувається якась втома мозку, втома в усьому тілі, всі ці безперервні тренування. Але я професіонал, відданий справі. Я боєць”, — підкреслив британець.
Доповнення
Двобій за участі зіркових боксерів пройде 25 вересня в Лондоні.
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