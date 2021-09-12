Джошуа порівняв Кличко та Усика: бійці найвищого рівня
Київ • УНН
КИЇВ. 12 вересня. УНН. Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO в суперважкій дивізіоні Ентоні Джошуа (24-1, 22 KO) в інтерв'ю YouTube-каналу "iFL TV" не став вважати обов'язкового претендента на титул WBO українця Олександра Усика (18-0, 13 КО) найбільш важким опонентом у своїй професійній кар'єрі, передає УНН з посиланням на "Xsport".
Цитата
На думку британця, статус найважчого опонента належить екс-лідеру “хевівейта” Володимиру Кличку, якого він у 2017 році переміг технічним нокаутом в 11-му раунді.
“На мою думку, на папері моїм найскладнішим суперником був Володимир Кличко. У них з Усиком різні стилі, різні стійки. Це абсолютно різні стилі, але я вважаю, що на папері Кличко 10 років правил суперважкою вагою в якості чемпіона, домінував в дивізіоні, провів більше 60 боїв, пройшов через кілька поколінь. Кличко домінував протягом тривалого періоду часу, виконав відмінну роботу. Так що для мене він боєць найвищого рівня, а Усик, можливо, йде другим”, — відзначив британець.
Зауважимо, що поєдинок Джошуа — Усик відбудеться 25 вересня на стадіоні “Тоттенхем Хотспур” в Лондоні.
Контекст
Джошуа розкрив процес тренування перед боєм з Усиком.