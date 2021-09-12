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Джошуа сравнил Кличко и Усика: бойцы высокого уровня

Джошуа сравнил Кличко и Усика: бойцы высокого уровня

Киев  •  УНН

 • 20191 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом дивизионе Джошуа (24-1, 22 KO) в интервью YouTube-канала “iFL TV” не стал считать обязательного претендента на титул WBO украинца Александра Усика (18 −0, 13 КО) наиболее тяжелым оппонентом в своей профессиональной карьере, передает УНН со ссылкой на “Xsport”.

Цитата

По мнению британца, статус тяжелого оппонента принадлежит экс-лидеру “хэвивейта” Владимиру Кличко, которого он в 2017 году победил техническим нокаутом в 11-м раунде.

“По моему мнению, на бумаге моим самым сложным соперником был Владимир Кличко. У них с Усиком разные стили, разные стойки. Это совершенно разные стили, но я считаю, что на бумаге Кличко 10 лет правил супертяжелым весом в качестве чемпиона, доминировал в дивизионе, провел более 60 боев, прошел через несколько поколений. Кличко доминировал на протяжении длительного периода времени, проделал отличную работу. Так что для меня он боец высокого уровня, а Усик, возможно, идет вторым”, — отметил британец.

Заметим, что поединок Джошуа — Усик состоится 25 сентября на стадионе “Тоттенхэм Хотспур” в Лондоне.

Контекст

Джошуа раскрыл процесс тренировки перед боем с Усиком.

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