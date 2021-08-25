Чемпіон світу Джошуа розповів про процес тренування перед боєм з Усиком

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"Я стежу за своєю вагою, але не намагаюся її зробити, тому що я суперважкоатлет. Я вношу корективи в свої тренування, набираюся багато досвіду. Я протягом багатьох років б'юся з хорошими бійцями, вивчаю їх, дізнаюся інформацію про їх тренувальні табори. Я зрозумів, як набирати кондиції для конкретних поєдинків", - розпочав Джошуа.

Про бій з Усиком: "У цьому бою я буду підтягнутим. Я б'юся проти хлопця, який є 12-раундовим бійцем. Так що буде нерозумно, якщо я вийду з великими м'язами. Я тренуюся в цьому таборі так, ніби мене чекає 15-раундовий бій. Я підійду до поєдинку в хороших кондиціях. Це ключ до перемоги. Що відбувається, коли я тренуюся таким чином? Моє тіло адаптується і набуває свою природну форму", - сказав Джошуа.

Нагадаємо

Названо дату проведення бою Усика із Джошуа.