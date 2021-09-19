Чемпион мира Джошуа заявил о том в подготовке к бою с Усиком
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Обладатель чемпионских поясов по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Джошуа (24-1, 22 КО) прокомментировал предстоящий поединок с Украинской Александр Усик (18-0, 13 KO), передает УНН со ссылкой на "Daily Mail" .
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Джошуа утверждает, что он устал от подготовки, как физически, так и морально.
"Я устал. В лагере много усталости. Прямо сейчас вы можете видеть свет в конце тоннеля. Я проходила через это, и впереди еще долгие недели, но ты говоришь себе: "Давай, почти все, просто держись за это. Уже скоро бой". Я бы хотел, чтобы поединок был уже завтра, потому что чувствуется какая-то усталость мозга, усталость во всем теле, все эти непрерывные тренировки. Но я профессионал, преданный делу. Я боец", - подчеркнул британец.
Дополнение
Поединок с участием звездных боксеров пройдет 25 сентября в Лондоне.
Напомним
Джошуа сравнил Кличко и Усика: бойцы высокого уровня.